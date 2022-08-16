Эхо сноса танка-памятника Т-34: Эстония перекрыла границу с Россией в Нарве

Эстония с 16 августа приостановила на неопределенный срок пропуск транспорта через границу с Россией в Нарве. Об этом сообщило Северо-Западное таможенное управление РФ.

«По информации эстонской стороны, въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны», – говорится в сообщении.

Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

Ранее эстонские СМИ сообщили со ссылкой на местную полицию, что движение транспорта в Нарве, в том числе через границу, ограничено из-за переноса советских памятников. Через границу не пропускают как машины с эстонскими номерами, так и с российскими.

Во вторник, 16 августа, в Нарве был демонтирован советский танк-памятник Т-34, установленный в честь освобождения города от нацистов в 1944 году. Военную машину сняли с постамента и на прицепе доставили в военный музей под Таллином. Надо отметить, что против демонтажа выступали как жители, так и местные власти, но решение было принято на уровне правительства Эстонии. Премьер Эстонии Кая Каллас сегодня заявила, что помимо танка планируется демонтировать еще шесть советских монументов.

Обновлено. Федеральная таможенная служба РФ сообщила о возобновлении движения на российско-эстонской границе через пункт пропуска Ивангород-Нарва. «Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», – сообщается в телеграм-канале ФТС.

Москва, Наталья Петрова

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