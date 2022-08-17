Израиль и Турция восстановят дипотношения

Израиль и Турция договорились восстановить дипломатические отношения. Страны вскоре направят послов для возобновления связей, пишет The Times of Israel.

Отношения между Иерусалимом и Анкарой несколько лет были напряженными. Теперь власти решили вновь держать связь напрямую через послов и генконсулов.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что восстановление дипломатических связей – важный вклад в стабильность региона и экономические отношения. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил значимость события. И добавил, что Анкара «продолжит поддерживать палестинцев», но важно, чтобы сообщения передавались напрямую через посла.

Ранее МИД Израиля призвал граждан страны воздержаться от полетов в Турцию в ближайшее время из-за вероятной угрозы терактов в отношении израильтян. По данным спецслужб, акции готовились иранскими боевиками на территории Турции.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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