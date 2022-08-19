Патрушев: Запад не перестает готовиться к войне с Россией

Ситуация вокруг Украины свидетельствует о том, что Запад готовится к открытому вооруженному противостоянию с Россией. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в пятницу, 19 августа, на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», – сказал Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, начатая Россией специальная военная операция на Украине используется США и их союзниками «как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании». «Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции», – отметил Патрушев, напомнив, что Запад отверг предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Патрушев также заявил, что в ходе спецоперации на Украине Россия борется с киевским режимом, пришедшим к власти незаконно при поддержке Запада.

«Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом, который пришел к власти в результате организованного западниками государственного переворота в 2014 году, – сказал он. Секретарь Совбеза РФ при этом отметил, что украинский народ, которому «восемь лет навязывали чуждые ему ценности», станет «главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии».

Патрушев обвинил США в обострении ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая в последнее время практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. «С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС», – заявил он.

«Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники», – заключил глава Совбеза.

Москва, Наталья Петрова

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