Экс-мэр Краснодара назначен премьером освобожденной части Харьковской области

Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил сформированный совет министров подконтрольной России части Харьковской области. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области – председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», – цитирует текст документа ТАСС.

Накануне Алексеенко подал в отставку с поста мэра Краснодара. Он объяснил желание покинуть должность градоначальника переходом на другую работу. Сегодня, 19 авгутса, депутаты гордумы в ходе внеочередного заседания приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города.

СМИ сообщали, что новым местом работы Андрея Алексеенко может стать кресло главы правительства освобожденных территорий Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

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