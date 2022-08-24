«Нужно подправить механизм ответственности»: в Минфине призвали передать Авиалесоохрану МЧС

Министр финансов России Антон Силуанов предложил передать Росавиалесоохрану в ведение МЧС. Таким образом, полагает он, будет скорректировать механизм ответственности за пожары. Об этом Силуанов заявил на совещании по борьбе с природными пожарами, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Министр пояснил, что сейчас отсутствует единый механизм управления и ответственности за пожары. По его словам, за населенные пункты отвечает МЧС, а за леса – Авиалесоохрана, передает РБК.

«Мне кажется, что нам немного нужно подправить механизм ответственности и действий во время пожаров. Что получается? У нас Росавиалесоохрана тушит леса, за населенные пункты отвечает МЧС. Федеральное или региональное МЧС – вводится в зависимости от срока пожаров. Здесь, получается, ответственность следующая: субъект смотрит, сколько горит по времени. Срок превышен – отвечает Российская Федерация. С другой стороны, МЧС не отвечает за леса, за это отвечает Авиалесоохрана, – пояснил глава Минфина. – И здесь получается следующее: Авиалесоохрана работает, когда летом возникают пожары. МЧС работает круглогодично, потому что там и паводки, и другие ситуации. А парк вертолетов, техники – тоже разрознен».

По мнению Силуанова, необходимо «сделать единый механизм управления всей этой системой».

Президент РФ в ответ заявил, что это нужно учесть в проекте сегодняшних поручений, сообщает ТАСС.

Владимир Путин на совещании призвал принять все меры по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области и минимизировать их последствия: «Главное – для защиты людей, природы, животного мира». Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Григоренко посетить регионы, где горят леса.

Москва, Наталья Петрова

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