Путин увеличил численность Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 млн 39 тысяч 758 человек. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, число военнослужащих в Вооруженных силах увеличено до 1 млн 150 тысяч 628.

Указ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Путин поручил кабмину РФ выделить Минобороны необходимые средства из федерального бюджета для реализации указа.

Предыдущий указ главы государства от 17 ноября 2017 года определял численность ВС РФ в количестве 1 млн 902 тыс. 758 единиц. Из них 1 млн 13 тыс. 628 – военнослужащие, остальные – гражданский персонал. Таким образом, штатная численность Вооруженных сил с 2023 года будет увеличена на 137 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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