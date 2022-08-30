В ООН предупредили Украину и Россию об ответственности за безопасность миссии МАГАТЭ

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 30 августа, заявил, что стороны конфликта на Украине будут в ответе за обеспечение безопасности экспертов МАГАТЭ, планирующих посетить Запорожскую АЭС, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Дюжаррик сказал: «Они пересекут линию фронта, полагаю, на транспорте. Мы, Секретариат ООН, предоставляем помощь с логистикой и безопасностью. Когда и где они будут пересекать линию фонта, это вопрос к МАГАТЭ. Думаю, что понятно, что стороны, которые контролируют зону, в которой будет проводиться миссия, будут также нести ответственность за их безопасность».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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