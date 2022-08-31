Инспекция МАГАТЭ выехала из Киева и направилась на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ покинула Киев и направилась в сторону Запорожской АЭС. Об этом информирует Reuters со ссылкой на очевидца с места событий.

«Автоколонна Международного агентства по атомной энергии выехала из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции в среду утром», – говорится в сообщении.

Пока неясно, когда именно миссия прибудет на ЗАЭС.

Ранее планировалось, что эксперты МАГАТЭ прибудут на атомную станцию 31 августа и пробудут там до 3 сентября. Отмечалось, что после инспекции несколько специалистов останутся на станции на постоянной основе. Позже глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится один день. По его словам, специалистам организации покажут работу ЗАЭС и жилые кварталы Энергодара.

«Что касается приезда, готовы показать места прилетов, осколки, свидетельства граждан, откуда летело, куда попадало. Плюс мы покажем работу станции. Программа визита рассчитана на один день», – сказал Балицкий в видеообращении, размещенном в телеграм-канале «Главное в Энергодаре».

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ, согласно заявлению организации, намерены ознакомиться с работой станции. Балицкий предположил, что миссия, скорее всего, посетит 5-й и 6-й рабочие реакторы, которые в настоящее время работают на 60% и 80% после обстрела со стороны ВСУ 7 августа, а также хранилище отходов и систему охлаждения.

Балицкий также заявил, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ и обеспечить им полную безопасность. При этом, по его словам, он не рассчитывает на объективность делегации, так как МАГАТЭ получает финансирование из США.

Ранее сообщалось, что в делегацию МАГАТЭ вошли 14 экспертов из Франции, Италии, Сербии, Китая, Польши, Литвы, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. Ее возглавляет директор организации Рафаэль Гросси. Накануне миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, где Гросси провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Запорожская АЭС, находящаяся с весны под контролем российских военных, с начала августа подвергается регулярным обстрелам со стороны украинских войск. Миссии МАГАТЭ предстоит оценить причиненный станции физический ущерб, состояние систем безопасности и охраны объекта, условия труда персонала станции и разработать срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»