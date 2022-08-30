Зеленский заявил о риске «радиационной катастрофы» накануне посещения ЗАЭС миссией МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном ежевечернем видеоролике во вторник, 30 августа, заявил, что риск радиационной катастрофы на Запорожской АЭС не уменьшается ни на час в связи с присутствием там российских военных, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении глава Украины сказал: «Миссия МАГАТЭ намерена посетить Запорожскую АЭС уже в ближайшие дни. Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и работала в полном объеме. Однако Россия не прекращает провокаций как раз на тех направлениях, через которые миссия должна прибыть на станцию. Но надеюсь, что она сможет начать свою работу».

Что характерно, Зеленский традиционно заявил, что российские военные продолжают обстреливать сами себя на территории Запорожской АЭС.

«Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за действий россиян не уменьшается ни на час», – заявил верховный главнокомандующий Украины.

Киев, Иван Бабурин

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