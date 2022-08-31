Эстонские компании просят отменить антироссийские санкции

Представители 28 эстонских компаний просят освободить их от действия санкций против России. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии. Речь идет о предприятиях, занятых в импорте российской нефти.

Как сказал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, общественность хотела бы узнать названия компаний, которые попросили исключить их из-под действия ограничений. Министр считает, что публикация списка не нарушит коммерческой тайны.

Кроме того, Рейнсалу добавил, что Эстония уже представила свои идеи к новому пакету санкций против РФ. В первую очередь новые меры направлены на снижение торговли энергоносителями Евросоюза с Россией.

Накануне стало известно, что страны Балтии предлагают ввести ограничения против торговли, энергетики и пользования банковской системой SWIFT в рамках восьмого пакета антироссийских санкций.

Таллин, Зоя Осколкова

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