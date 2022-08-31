«Заслуживает девятый круг ада», – писатель Сергей Лукьяненко о смерти Михаила Горбачева

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко отреагировал на новости о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева гневной тирадой в соцсетях. Приводим его публикацию «ВКонтакте» полностью.

«Насчет всех кругов ада сразу – это я сгоряча. Не заслуживают такого соседства убийцы, воры, насильники и прочие рядовые обитатели ада. Разумеется – Коцит, девятый круг, «обманувшие доверившихся». Точнее – пояс Антенора, предатели Родины. Я понимаю, что помимо тех, кто сейчас начнет причитать «он открыл нам весь мир», «он сделал нас свободными», кто-то уныло забормочет фальшивую цитату «о мертвых либо хорошо, либо ничего», а кто-то станет утверждать «никто бы не справился».

Так вот. СССР был в куда лучшей ситуации, чем Китай в те годы. С куда большим запасом прочности и потенциалом. Реформировать и развить страну было нужно... и можно. Что, в семнадцатом году у Ленина с сотоварищами ситуация была проще? Да ну, правда, что ли? Но беда не в том, что меченый был дурак, хотя даже дурак не может принимать все решения так, что они ведут к разорению и крови. Не в том, что упустил возможность получить гарантии Запада, взять с Германии плату за вывод войск и воссоединение (на что ФРГ была готова – мы могли получить заводы, технологии, реальную интеграцию в мировую экономику). Не в том, что унизил и развалил армию, порушил новейшие системы вооружений, сдал военные тайны, технологии, разведку. Не в том, что предал союзников – от ГДР до Кубы. Не в том, что стремясь выжить ученые и квалифицированные специалисты разъезжались по всему миру, а оставшиеся – торговали тряпьем, спивались и погибали от рук бандитов. Не в том, что погубил миллионы граждан СССР и рассорил десятки миллионов. (Те украинцы с отформатированным сознанием, что погибают сейчас, и наши военные, и жители Донецка – это тоже его жертвы. Гибнущие в Карабахе, в Средней Азии – тоже на его совести). Главное – что он так и не раскаялся. Только Коцит. Девятый круг. Пояс Антенора».

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