«Сдал страну за финские ботинки и салями», – политобозреватель Перла о Горбачеве

Сегодня, 2 марта, исполнилось бы 95 лет первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Своими мыслями о нем поделился политобозреватель Андрей Перла.

«Две вещи надо прежде всего поставить в вину Горбачеву.

Во-первых, то, что он, будучи правителем великой страны, был обманут Западом, и обманут так крепко, что до самого своего конца не понимал, что же происходит. Проспать великую страну по глупости, вот что такое Горбачев. Он ничего плохого не хотел, он просто хотел носить финские ботинки, кушать салями и быть популярным Горби, которого Запад любит. И чтобы все это, что он считал «ценностями», стало доступным, он отказался от всех достижений страны за сто лет, все сдал врагу. И ведь он даже не получил за свое предательство ничего стоящего, ничего сравнимого с тем, что он продал. Перестав быть президентом, отдав Германию, дойдя до развала Союза, погрузив в болото армию, промышленность, культуру, он… превратился в рекламного агента пиццы. «До здравствует Горбачев, который принес нам пиццу!" – вот и вся благодарность Запада. Он превратился в пустое место. В полное ничтожество. Притча о чечевичной похлебке и первородстве на его примере воплотилась в жизнь буквально.

Во-вторых, после того как все закончилось и он стал никем, Горби не то что не посыпал голову пеплом и не покаялся, нет, он принялся врать, что все делал правильно и всегда «боролся за свободу». Только в новом веке вечный несчастный конъюнктурщик сказал, что его обманули с расширением НАТО.

Нельзя судить человека за то, что он мелкий тщеславный дурак. А если он при этом лидер великой страны?

...Между тем, он виновен и в том, что нам приходится сейчас отвоевывать Левобережную Украину (а до Одессы еще и очередь не дошла) и в том, что полмира охвачено войнами, которых при жизни СССР быть не могло бы».

Москва, Евгения Вирачева

