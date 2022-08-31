Политолог рассказал, кто из западных лидеров приедет на похороны Горбачева

Передовицы многих европейских газет сегодня вышли с некрологами – ночью скончался Михаил Горбачев. Соболезнования по этому поводу высказали главы многих стран, включая президента США Джо Байдена и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн и экс-главу британского правительства Борис Джонсона.

Известно, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой, дата будет определена в ближайшее время. При этом СМИ со ссылками на источники в Кремле сообщают, что с прощание с экс-президентом СССР не будет носить государственного статуса. Тем не менее визиты представителей стран Запада вовсе не исключены.

«Я думаю, что приедут, но приедут бывшие лидеры стран, а не действующие. Предполагаю, от Германии будет или Герхард Шредер или Ангела Меркель, их интерес понятен – они хотят обсудить все, что касается газа, – сказал в беседе с «Новым Днем» политолог Марат Баширов. – И для других бывших лидеров стран Запада это исторический сюжет, ведь именно благодаря Горбачеву они в своих государствах сделали карьеру, развал СССР дал им новые возможности. Во многом тот однополярный мир сложился благодаря действиям Михаила Горбачева. Поэтому такие полярные мнения относительно его роли в истории».

Москва, Екатерина Норсеева

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