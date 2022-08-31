«Он поплатился ненавистью за свою нерешительность»: политологи о наследии Михаила Горбачева

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев накануне вечером скончался в Центральной клинической больнице Москвы после продолжительной болезни. Ему был 91 год. «Новый День» собрал несколько мнений о том, кем был и что значил для страны Михаил Горбачев.

Политолог Михаил Коробельников: «Горбачев – это человек, который смог принять решение в ситуации, когда это решение надо было принять. В 80-е годы, после Брежнева, сменилось очень много руководителей. Брежнев, Андропов, Черненко… В 1985 году пришел молодой Горбачев. Он делал то, что должен был сделать генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель страны, – он принял решение о направлении движения страны. Сейчас можно обсуждать, правильно он это сделал или неправильно. Но другого-то не было, не было людей, которые способны были принять решение. Страна нуждалась в переменах, он эти перемены озвучил, провозгласил их и стал их продвигать. Политбюро где-то помогало, где-то мешало. Как показали события 1991 года, это Политбюро и остановило реформы. Сейчас многие ругают это. Но, между прочим, на 22 августа 1991 года было намечено подписание нового союзного договора, это тоже была заслуга Горбачева. Да, он не смог удержать Прибалтику, но ее и нечем было удерживать. Да, Союз начал разваливаться, но это не вина Горбачева. Заслуга Горбачева в том, что он дал возможность выбирать путь развития страны. Я отношусь к нему противоречиво, но как государственный деятель он выполнил свою историческую миссию».

Публицист, политолог Андрей Перла: «Горбачев был совком в худшем смысле этого слова. Он в самом деле считал, что свобода – это колбаса без талонов. «Макдак» на Пушкинской. Пицца-хат. Более того, он считал, что свобода – это образ жизни с «без талонов» на финскую обувь и с пиццей. Никакого понимания, что такое государство и зачем. Что такое Россия. Никакого понимания на самом деле простых вещей: чем можно и чем нельзя платить за эту пресловутую колбасу и двухкассетники. Как соотносятся величие и безопасность страны с нехваткой штанов синего цвета с накладными карманами на заду… Горбачев обменял Восточную Европу и 14 из 15 республик… на свою нобелевку и рекламу пиццы. На комки на Тверской. На нищету миллионов таких же дураков, каким был он сам – но за которых он был в ответе. Горбачев – такое ничтожество, что его в русской истории даже сравнить не с кем. И в нерусской тоже».

Профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин: «Главная проблема Михаила Горбачева в том, что он был фигурой трагической и не соответствовал стране, времени и тем задачам, которые перед ним стояли, и которые он пытался озвучивать. В этом смысле мне его по-человечески жаль. Он видимо искренне верил в лозунги перестройки, и заразил этой искренностью многих. Мы думали, что можно возродить былую мощь Советского Союза, перегруппировавшись и пересмотрев позиции. Но всего этого не произошло. Сейчас я понимаю, что Горбачева, мягко говоря, использовали те, кто хотел видоизменить страну, и отчасти им это удалось. Приписывают, что именно Горбачев развалил Советский Союз. На самом деле это не так. Желающих развалить было много, а Горбачев, как мне кажется, искренне хотел сохранить Союз. Но ему не хватило смелости и решительности как государственному деятелю. Он был своеобразным мечтателем, мягким человеком, и уж точно не кровожадным разрушителем. В итоге тех, кто верил в перестройку, постигло огромное разочарование. И сейчас идет волна ненависти после смерти Горбачева. Он до конца своей жизни нес этот груз, пытался оправдаться, но никто ему не верил. Такую цену он заплатил – ненависть людей за свою нерешительность и непоследовательность. Люди никогда не прощают того, кто возбудил в них мечту, а потом разрушил ее. Разрушил не специально».

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин: «Михаил Сергеевич руководил страной всего шесть лет. По нынешним меркам – один президентский срок. За это время он прекратил бессмысленную Афганскую войну, остановил войну «холодную», разрушил «железный занавес», лишил КПСС монополии и создал условия людям быть свободными. Всего за каких-то шесть лет».

Политтехнолог Александр Ханин: «Для меня Михаил Сергеевич Горбачев – это, прежде всего, Гласность. Вот то, за что я его люблю и вспоминаю с теплотой и улыбкой. Не все меня поймут, но газеты вдруг стало читать интересно. «Комсомольскую правду» и журнал «Юность» я читал с жадностью и запоем. В 1988 году зашел на почту, выписал себе кучу журналов и газет. «Литературная газета», «Ровесник», «Студенческий меридиан»… В том числе даже какой-то журнал для служащих в немецком люфтваффе. Заметьте, на немецком языке (!). В «Меридиане», кстати, я первый раз прочитал стихи Евгения Ройзмана (!!), хотя жил в другой области и не помышлял о перемещении на свердловщину. […] С приходом Горбачева появились запретные до того времени книги, фильмы, музыка, музыка, музыка. Для меня МС Горби – это Bon Jovi, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Scorpions, Cinderella, Skid Row – Moscow Music Peace Festival в 1989 году (русский Вудсток). Вот за это я ему благодарен. Горбачев классический и банальный член политбюро КПСС того времени. Не лидер, не человек большого ума и понимания перспектив. Реформы, которые он проводил, вынужденные и назревшие. Он даже придал им красивую форму, но не довел до конца. […] Возможно, ему не хватило 3-4 года. А возможно, хватило. Он тот самый человек, который закончил холодную войну. Кажется, где-то в Хельсинки. Иногда я думаю, что коллективный Запад борется сейчас почему-то с наследием именно МС».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

© 2022, РИА «Новый День»