Умер Горбачев

Первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во вторник, 30 августа, скончался на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве.

В ЦКБ сообщили: «Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев».

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, сообщил, что незадолго до смерти Горбачев приехал в ЦГБ на гемодиализ.



Ранее в «Горбачев-фонде» сообщали, что в последнее время Михаил Горбачев страдал от заболевания почек в частности, сообщая, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ.

Сообщается, что в июне пресс-секретарь фонда Владимир Поляков говорил следующее: «В целом (дела у него) более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с пожеланиями близких экс-президента СССР, Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, – рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», – сказал собеседник агентства.

Москва, Иван Бабурин

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