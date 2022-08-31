Прибалтийские республики и Польша договорились о запрете въезда для россиян по шенгенским визам

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду, 31 августа, заявил, что на совете глав МИД ЕС в Праге достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам, – сообщает агентство LETA.

Сообщается, что Ринкевичс, в частности, сказал: «Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса».

Со своей стороны глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на поиск решений может уйти несколько недель.

В частности, на сайте литовского МИДа говорится: «Вместе с Эстонией, Латвией, Польшей в ближайшие недели мы постараемся найти решения, которые позволят значительно снизить поток туристов из России».

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также в среду, 31 августа, заявил, что его страна вместе с партнерами намерена запретить въезд большинству россиян в течение нескольких дней или недель.

Отметим, что в среду, 31 августа, министры иностранных дел Польши, Эстонии, Литвы и Латвии в Праге приняли совместное заявление, в котором говорится, что их страны намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на их территорию и на территорию Шенгенской зоны, запретив на национальном уровне выдачу виз россиянам, а также пересечение границы с визами стран Европейского союза.

Прага, Иван Бабурин

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