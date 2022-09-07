Названа основная причина отказа в выдаче «шенгена» россиянам (ФОТО)

Россияне стали чаще сталкиваться с отказом в выдаче въездных туристических виз в страны Шенгенского соглашения. Самая распространённая причина, по которой европейцы не дают добро на въезд, – это «обоснованные сомнения в достоверности предоставленных данных». Речь идет как о маршруте поездки, так и о собственно бумагах, которые приносят в консульства и визовые центры заявители. «Мне впервые в жизни отказали в выдаче визы – подавала через финнов в Москве. Законодательство ЕС я никогда не нарушала. Написали, что сомневаются в подлинности документов. Говорят, это самая распространенная причина отказа сейчас», – рассказала «Новому Дню» туристка Ольга.

Турагент Светлана Савина пояснила, что отказов стало действительно больше. В том числе – не со стороны собственно стран, куда обращаются за визой россияне. «По моей информации, зарубает Литва много виз. То есть все страны Шенгенского соглашения должны дать добро на въезд – это, по сути, формальность, но этой формальностью, видимо, и пользуются некоторые государства ЕС, негативно к нам настроенные», – предположила собеседница агентства.

Представитель крупного оператора, работающий со странами Европы, подтвердил эту информацию. «Когда человек подает документы на визу, они проходят несколько этапов согласования. На одном из этапов свое согласие на въезд туриста в шенгенскую зону должны дать все члены союза, вне зависимости от страны прибытия. Сейчас такая ситуация, что даже если страна, на которую подается человек, дала согласие, другие страны не дают одобрение. Чаще всего это страны Прибалтики. И в визе туристу отказывают, указывая формальные причины. Мы своим клиентам советуем сейчас не подавать документы на визу, подождать октября-ноября, возможно, ситуация стабилизируется», – отметил в беседе с «Новым Днем» представитель туроператора.

Напомним, новые правила выдачи виз россиянам еще не начали действовать – это произойдет с 12 сентября. С этого момента консульский сбор составит 80 евро (против 35 нынешних), а список документов, необходимых для получения визы, существенно увеличится. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа отказов в выдаче «шенгена» гражданам России.

Екатеринбург, Елена Сычева, Анастасия Истомина

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