Еврокомиссия повысила стоимость шенгенской визы для россиян в более чем два раза

Еврокомиссия во вторник, 6 сентября, опубликовала разъяснение по поводу решения о прекращении действия соглашения по визам, в котором говорится, что для россиян стоимость шенгенских виз вырастет с €35 до €80, – сообщают СМИ.

В документе Еврокомиссии, в частности, говорится: «Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с €35 до €80, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10 до 15 дней, может быть продлен до 45 дней. Будут ужесточены правила выдачи многоразовых виз, кроме того будет расширен список документов, которые необходимо подавать на получение визы. При этом допускается возможность снижения стоимости виз по гуманитарным обстоятельствам».

Также сообщается, что новые правила будут введены на неограниченный срок, до нового постановления Еврокомиссии и Совета ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

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