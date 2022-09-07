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Среда, 7 сентября 2022, 12:31 мск

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Страны Прибалтики договорились не пускать россиян с шенгенскими визами

Латвия, Литва и Эстония достигли «принципиального соглашения» об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает в среду МИД Латвии.

«Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно», – написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Таким образом, обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с РФ и Белоруссией. Исключение сделают для граждан России, которые въезжают в эти страны по семейным обстоятельствам, гуманитарным причинам, а также для водителей грузовиков и дипломатов.

Три прибалтийские страны рассчитывают ввести запрет на въезд россиян к середине сентября.

«В последние пару недель и месяцев резко увеличилось пересечение границы гражданами России с шенгенскими визами. Это становится вопросом общественной безопасности, это также вопрос морального и политического характера», – сказал Ринкевичс на пресс-конференции, чьи слова приводит Reuters.

Как отметил Ринкевичс, правительства стран Балтии официально объявят о введении ограничений в ближайшие дни.

Финляндия меж тем заявила, что не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии. С таким заявлением выступил МИД этой страны.

Ранее Евросоюз принял решение о прекращении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией после того, как не смог согласовать запрет на выдачу шенгенских виз для россиян. Против этой меры выступили ведущие страны ЕС – Франция и Германия. Ограничения также не поддержали Греция, Кипр и Португалия.

Рига, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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