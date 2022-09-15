Россияне закапывают деньги на финской границе, опасаясь конфискации

Граждане России стали закапывать евро, опасаясь их изъятия финскими пограничниками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Изданию известно как минимум о двух таких случаях. Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что закопала 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Чтобы деньги не испортились, она положила валюту в пакет и бутылку, а координаты места сохранила в телефоне. «В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас ее не найдет», – рассказала туристка.

В чате «На Границе», где путешественники публикуют отчеты о поездках в Финляндию, пользователь поделился похожей историей. «Вчера при въезде в РФ на Брусничном в очереди женщина рассказывала, что ее финны только что со 100 евро не пустили – развернули обратно, а все магазины закрыты. Выкрутилась – закопала в лесу клад», – пишет турист.

Другие пользователи предположили, что со временем таких «кладов» на границе будет становиться только больше.

В конце августа стало известно, что у россиянина на финской таможне изъяли 1390 евро, когда он возвращался в Россию. Там объяснили, что вывоз европейской валюты в РФ теперь под запретом из-за санкций.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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