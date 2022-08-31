Одеться беднее, поменять евро на дирхамы и юани: как пройти таможню, возвращаясь из Европы

После новости об изъятии у россиянина 1390 евро при пересечении финско-российской границы туристы стали делиться лайфхаками: как пройти таможню и остаться при своих деньгах и вещах. Вывоз из Евросоюза евро и «предметов роскоши», к которым относится даже брендовая одежда, действительно запрещен. «Одеваемся победнее и меняем евро на юани и доллары», – советуют бывалые.
Напомним, накануне стало известно, что у россиянина на финской таможне изъяли 1390 евро, когда он возвращался в Россию. Там объяснили, что вывоз европейской валюты в РФ теперь под запретом из-за санкций. Российское торгпредство,в свою очередь, напомнило, что из ЕС в РФ запрещено вывозить:
• предметы роскоши (дороже 300 евро за штуку)
• бытовую технику дороже 750 евро
• музыкальные инструменты дороже 1,5 тыс евро
• мотоциклы и скутеры дороже 5 тыс евро
• другие транспортные средства дороже 50 тыс евро
• банкноты евро (кроме как для личного пользования). При перемещении через границу более 10 тыс евро их нужно письменно декларировать на финской таможне.
На сайте таможни Финляндии более подробно написано и о ввозе евро для личного пользования: «подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок». При этом запрещено ввозить евро, которые вы брали с собой в путешествие по Европе, но не успели потратить: «запрещен вывоз в Россию неиспользованных денежных средств физического лица, проживающего в России и возвращающегося домой». У данного запрета не существует нижней границы, то есть забрать могут и небольшую сумму, если таможенникам покажется, что этого много на карманные расходы и проживание.
Кстати, на сайте таможни Финляндии разъясняется и про «предметы роскоши». К ним относят не только драгоценности, но и одежду, обувь, косметику, продукты питания, спортинвентарь, детские игрушки, книги и даже подгузники. Важно – стоимость превышает 300 евро за единицу.
Представители турбизнеса говорят, что невозможно определить заранее, как пройдет таможенный контроль.
«У нас туристы ездят в Европу, пока никто не жаловался на изъятие денег или каких-то ценностей. Но у нас больше всего клиентов летят из стран Европы со стыковкой в ОАЭ или Турции, там вообще никаких вопросов не возникает. Возможно, потому что ни та, ни другая страна не вводили санкций», – рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга.
В турагентских чатах тоже пишут, что случаи скорее единичные.
«Видела в «прибалтийских» чатах вопросы про ввоз евро в Россию, но не думала, что настолько все серьезно. Из наших пока никто не попадал», – пишут турагенты.
Между тем, туристы активно обсуждают тему возвращения из Европы на своих форумах. «Если для них и сумка, и туфли Prada роскошь, меня на границе разденут? А если в чемодане еще и другая одежда, то отберут?», – удивляются россиянки, многие из которых летают в Европу, в том числе, на шопинг.
Комментаторы советуют прикидываться бедной родственницей: «Теперь в Европу одеваемся победнее. Никаких брендов – только масс-маркет. И на обратном пути главное не забыть поменять евро на юани, дирхамы или рубли».
Напомним, сегодня главы МИД ЕС должны обсудить судьбу выдачи шенгенских виз россиянам. Представители турбизнеса склоняются к версии, что упрощенный режим отменят. Туристы должны будут собирать большой пакет документов, платить 80 (а не 35) евро и долго ждать одобрения.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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