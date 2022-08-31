Одеться беднее, поменять евро на дирхамы и юани: как пройти таможню, возвращаясь из Европы

После новости об изъятии у россиянина 1390 евро при пересечении финско-российской границы туристы стали делиться лайфхаками: как пройти таможню и остаться при своих деньгах и вещах. Вывоз из Евросоюза евро и «предметов роскоши», к которым относится даже брендовая одежда, действительно запрещен. «Одеваемся победнее и меняем евро на юани и доллары», – советуют бывалые.

Напомним, накануне стало известно, что у россиянина на финской таможне изъяли 1390 евро, когда он возвращался в Россию. Там объяснили, что вывоз европейской валюты в РФ теперь под запретом из-за санкций. Российское торгпредство,в свою очередь, напомнило, что из ЕС в РФ запрещено вывозить:

• предметы роскоши (дороже 300 евро за штуку)

• бытовую технику дороже 750 евро

• музыкальные инструменты дороже 1,5 тыс евро

• мотоциклы и скутеры дороже 5 тыс евро

• другие транспортные средства дороже 50 тыс евро

• банкноты евро (кроме как для личного пользования). При перемещении через границу более 10 тыс евро их нужно письменно декларировать на финской таможне.

На сайте таможни Финляндии более подробно написано и о ввозе евро для личного пользования: «подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок». При этом запрещено ввозить евро, которые вы брали с собой в путешествие по Европе, но не успели потратить: «запрещен вывоз в Россию неиспользованных денежных средств физического лица, проживающего в России и возвращающегося домой». У данного запрета не существует нижней границы, то есть забрать могут и небольшую сумму, если таможенникам покажется, что этого много на карманные расходы и проживание.

Кстати, на сайте таможни Финляндии разъясняется и про «предметы роскоши». К ним относят не только драгоценности, но и одежду, обувь, косметику, продукты питания, спортинвентарь, детские игрушки, книги и даже подгузники. Важно – стоимость превышает 300 евро за единицу.

Представители турбизнеса говорят, что невозможно определить заранее, как пройдет таможенный контроль.

«У нас туристы ездят в Европу, пока никто не жаловался на изъятие денег или каких-то ценностей. Но у нас больше всего клиентов летят из стран Европы со стыковкой в ОАЭ или Турции, там вообще никаких вопросов не возникает. Возможно, потому что ни та, ни другая страна не вводили санкций», – рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга.

В турагентских чатах тоже пишут, что случаи скорее единичные.

«Видела в «прибалтийских» чатах вопросы про ввоз евро в Россию, но не думала, что настолько все серьезно. Из наших пока никто не попадал», – пишут турагенты.

Между тем, туристы активно обсуждают тему возвращения из Европы на своих форумах. «Если для них и сумка, и туфли Prada роскошь, меня на границе разденут? А если в чемодане еще и другая одежда, то отберут?», – удивляются россиянки, многие из которых летают в Европу, в том числе, на шопинг.

Комментаторы советуют прикидываться бедной родственницей: «Теперь в Европу одеваемся победнее. Никаких брендов – только масс-маркет. И на обратном пути главное не забыть поменять евро на юани, дирхамы или рубли».

Напомним, сегодня главы МИД ЕС должны обсудить судьбу выдачи шенгенских виз россиянам. Представители турбизнеса склоняются к версии, что упрощенный режим отменят. Туристы должны будут собирать большой пакет документов, платить 80 (а не 35) евро и долго ждать одобрения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»