«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»: турбизнес о судьбе шенгенских виз для россиян

Сегодня главы МИД Евросоюза должны рассмотреть документ, который ляжет в основу новых правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Представители российского турбизнеса считают, что полностью выдачу «шенгена» не остановят, но могут отменить упрощенную систему, действующую с 2006 года. Тогда пакет документов станет больше, консульский сбор вырастет до 80 евро, а рассмотрение затянется на недели. Однако если главы МИД ЕС договорятся, выдачу виз могут возобновить те страны, которые сейчас этого не делают. Прогнозы – в нашем обзоре.

Большинство опрошенных корреспондентом «Нового Дня» турагентов и туроператоров считают, что запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет: этого не хотят влиятельные члены Евросоюза, поскольку даже сократившийся турпоток приносит в экономику деньги. А вот отмена упрощенной системы – вполне вероятный сценарий.

«Запрет на выдачу шенгенских виз ввести нельзя. Просто потому, что есть члены этого соглашения, которые резко против. Скорее всего, будет сильное ограничение в объеме обрабатываемых обращений за визами (как сейчас уже у финнов – 2000 заявлений в неделю), увеличение срока рассмотрения виз и введение в анкету или собеседование каких-либо пунктов про отношение заявителя к специальной военной операции, принадлежности Крыма или еще что-нибудь такое», – считает один из опрошенных нами экспертов, представитель туроператора, работавшего с Европой.

Кроме того, отмена упрощенного режима приведет к увеличению консульского сбора с 35 до 80 евро, а также может измениться пакет документов.

«До введения упрощенного режима у каждой страны Евросоюза был свой набор документов, необходимых для получения визы. Где-то нужно было подтверждение оплаты за проживание, где-то было достаточно просто бронирования. Сроки рассмотрения виз и консульские сборы тоже были у всех разные. Я думаю, что при принятии решения остановятся на отмене как раз этих составляющих. Повысится сбор с 35 до 80 евро и увеличится срок рассмотрения. По сути, мы просто вернемся к тому, что раньше было, – говорит директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Думаю, что для тех, кто любит путешествовать в Европу, не будет критичной сумма в 80 евро за визу. Что касается увеличения сроков рассмотрения, то в нынешних условиях это тоже не главный фактор. Спонтанных дешевых путешествий – когда купил билет и завтра вылетел – нет с зимы 2020 года. Билеты дорогие, прямых перелетов в Европу нет, путешествуют единицы. В большей степени тема виз сейчас касается владельцев недвижимости в Европе».

Есть и те, кто считает, что решение глав МИД ЕС, возможно, наведет порядок в визовом вопросе, потому что сейчас никаких единых правил игры нет.

«Ситуация с визами уже сейчас сложилась глупая в туристической сфере, – рассказал «Новому Дню» генеральный директор одной из старейших уральских туристических компаний «Ява» Олег Аксельрод. – Получение «шенгена» почти невозможно. Консульства закрыты, аккредитация многих турфирм отменена либо затруднена. Некоторые страны (например, Греция, Венгрия) визы дают. Другие (Чехия, Бельгия) не принимают документы. Так столь ли важно, сколько будет стоить виза после отмены упрощенного режима – 35 евро или 80 или 500, если получить ее невозможно? Предлагаю дождаться сегодняшнего вечера. Возможно, отменят упрощенный режим, но при этом обяжут все страны ЕС работать с российским рынком по единым правилам, пусть и ужесточенным. Турбизнес в любом случае приспособится к новым условиям быстро. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

При этом Олег Аксельрод уверен, что полного запрета на выдачу «шенгена» россиянам не будет. «Я могу понять, например, литовцев. Для них туристы – просто дополнительная нагрузка на таможню. Люди через границу проходят и разлетаются на эконом-рейсах по Европе, не оставляя в Литве деньги. Но греки, португальцы, французы понимают, что до них сейчас доезжают в основном состоятельные российские туристы, беспроблемные и адекватные. Они ходят по музеям, оставляют много денег в ресторанах и магазинах, особенно сейчас, когда многие вещи в России не купить. Внутри ЕС есть раскол на тему виз россиянам, и надо ждать, чья воля перевесит. Но лично я считаю, что та же Германия в Евросоюзе имеет больший вес, чем Литва, при всем моем уважении», – добавил Олег Львович.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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