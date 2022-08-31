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Среда, 31 августа 2022, 16:29 мск

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ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией – глава МИД Венгрии

Евросоюз не будет вводить запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, общеевропейское решение не удалось согласовать, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступают против этой меры.

Вместе с тем, отметил венгерский министр, ЕС прекратит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. «Для этого нужно только квалифицированное большинство государств-членов, и из сегодняшних выступлений было ясно, что оно у нас есть», – сказал Сийярто, чьи слова приводит Bloomberg.

Вопрос о визовых ограничениях в отношении россиян обсуждался сегодня на неформальном саммите глав МИД стран-членов ЕС в Праге.

Ранее с призывом к западным лидерам запретить россиянам въезд в Европу выступил президент Украины Владимир Зеленский. Его инициатива вызвала разногласия в ЕС. Такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, поддержали ее. Однако ведущие страны европейского сообщества – Франция и Германия – выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам. Берлин и Прага предложили компромиссное решение – приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией, заключенного в 2007 году. Это означает, что россияне по-прежнему смогут подавать заявления на выдачу виз на краткосрочный въезд, однако им нужно будет предоставлять больше документов, увеличится время их рассмотрения, а визовый сбор составит 80 евро вместо 35 евро.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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