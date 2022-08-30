Германия предлагает приостановить облегченный визовый режим ЕС с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок предложила приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме Евросоюза с Россией, подписанного в 2007 году. Об этом сообщает немецкое издание Ndr.de.

В этом случае, полагает министр, страны ЕС смогут проверить, для каких целей было подано заявление на получение визы, и насколько близок заявитель к российскому правительству. И только после этого принимать решение о выдаче визы или отказе в этом. Бербок также высказалась за то, чтобы больше не выдавать российским гражданам многолетние визы, передает РИА «Новости».

Как отмечают западные СМИ, предложение Бербок может стать неким компромиссом в ЕС по вопросу выдачи шенгенских виз гражданам России. Как известно, часть стран Евросоюза (прибалтийские государства, Польша, Финляндия) настаивают на полном запрете въезда в Евросоюз граждан России, а Франция, Германия и ряд южных стран, зависимых от туризма, выступают против этой инициативы.

Напомним, вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам будет рассмотрен на неформальном саммите глав МИД стран Евросоюза в Праге 30-31 августа. Ранее сообщалось, что власти Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, собираются предложить Евросоюзу приостановить облегченный визовый режим с Россией и Белоруссией. В случае принятия этой меры россияне по-прежнему смогут подавать заявления на выдачу виз на краткосрочный въезд. Однако им нужно будет предоставлять больше документов, увеличится время их рассмотрения, а визовый сбор возрастет с 35 евро до 80 евро.

Позже появилась информация о том, что страны ЕС намерены поддержать приостановку действия соглашения об облегченном визовом режиме для россиян. Об этом сообщала Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Москва, Наталья Петрова

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