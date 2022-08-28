Евросоюз намерен приостановить действие упрощенного визового режима для россиян

Страны ЕС намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По данным газеты, на этой неделе министры иностранных дел ЕС планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Более того, в Евросоюзе не исключают, что могут представить более радикальные меры к концу года.

Ранее некоторые страны Евросоюза потребовали полностью запретить выдачу виз гражданам России, которые хотят посетить Европу в качестве туристов. «Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам», – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.

Идею о полном запрете выдачи виз россиянам поддерживают Эстония и Латвия. Власти Финляндии уже ввели ограничения для российских туристов и начали принимать не более 500 заявок на выдачу виз в день.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «с трудом» представляет себе полный визовый запрет для россиян. Идею также не поддержал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Москва, Зоя Осколкова

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