Чехия выступила за отмену упрощенного визового режим с Россией

Правительство Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, намерено предложить Евросоюзу приостановить упрощенный визовый режим с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, передает Bloomberg. Инициатива будет рассмотрена на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге на следующей неделе.

По задумке властей Чехии, это будет неким компромиссным решением по вопросу выдачи шенгенских виз гражданам России, направленным на смягчение разногласий государств-членов ЕС относительно того, насколько далеко должны заходить ограничения, отмечает агентство.

В случае принятия данной меры россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на выдачу виз на краткосрочный въезд. Однако им нужно будет предоставлять больше документов, увеличится время их рассмотрения, а визовый сбор возрастет с 35 евро до 80 евро.

Как отмечает агентство, официальные лица в Брюсселе ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны Евросоюза, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться введению ограничительных мер. Неназванный чиновник заявил, что полная приостановка действия соглашения об упрощении визовых формальностей между ЕС и Россией была бы первым необходимым шагом, но Эстония хотела бы, чтобы на уровне Евросоюза было сделано больше.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее на этой неделе заявил, что запрет на въезд в Евросоюз для всех россиян – «не очень хорошая идея». Он предложил действовать более выборочно в попытках повлиять на Россию в связи с ситуацией на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц также не поддержал полный запрет на выдачу виз гражданам РФ. Против введения запрета на въезд россиян в Евросоюз ранее выступили Португалия, Кипр и Греция.

Однако лидеры стран Прибалтики, а также Финляндии заняли жесткую позицию. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу россиянам туристических виз в страны ЕС, назвав посещение Европы привилегией, а не правом. Власти Эстонии готовят обращение к Еврокомиссии с просьбой согласовать восьмой пакет санкций против России и включить в него визовые ограничения.

В МИД РФ назвали «махровым национализмом» предложение закрыть Европу от россиян.

Надо отметить, что на данный момент почти десяток стран ЕС прекратили или ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. В их числе Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Мальта, Словакия. Финляндия с 1 сентября существенно ограничит выдачу россиянам туристических виз в Финляндию.

Москва, Наталья Петрова

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