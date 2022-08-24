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Среда, 24 августа 2022, 14:53 мск

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Премьер Эстонии увидела угрозу безопасности в российских туристах

Туристы из России представляют угрозу безопасности Эстонии. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

По ее словам, проблема заключается в том, что невозможно проверить каждого въезжающего в Эстонию россиянина. «И мы видим, что они представляют угрозу для безопасности», – сказала Каллас в эфире телеканала Sky News.

Глава эстонского кабмина также подчеркнула, что считает возможность путешествия в Европу «не правами человека», а «привилегией». А потому, по ее мнению, запрет на въезд заставит российских туристов испытать это «на собственной шкуре» и повлиять каким-то образом на решения властей РФ.

«Только 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля», – добавила Каллас.

Ранее министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что гражданам России, которые захотят въехать в Прибалтику, нужно будет высказать свое отношение к спецоперации на Украине.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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