«По дурости наказывают себя»: Володин оценил идею закрытия границ ЕС для россиян

Европа накажет сама себя на 21 млрд евро в случае закрытия границ для россиян, подсчитал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что у граждан России останется большой выбор мест для заграничных путешествий, даже если они не смогут посетить ЕС.

Володин напомнил, что инициатива запретить россиянам въезд в европейские страны исходила от стран, «потерявших свой суверенитет». Громче всего закрытие границ продвигали Украина, Эстония, Латвия, Чехия, Литва, Финляндии, Польша. Активное обсуждение подобной инициативы Володин назвал истерикой.

«Истерика с предложениями запретить въезд нашим гражданам в страны Евросоюза продолжается. По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что 80% населения земного шара отказались поддержать антироссийские сакции. То есть россиянам «есть к кому поехать в гости».

Как сообщал «Новый День», глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не одобрил инициативу запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Дипломат предложил действовать более выборочно в попытках повлиять на Россию в связи с ситуацией на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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