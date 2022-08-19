Эстония попросит ЕК принять восьмой пакет санкций против России

Власти Эстонии готовят официальное обращение к Еврокомиссии с просьбой о согласовании восьмого пакета санкций в отношении России. Одним из пунктов Таллин предложит ограничить действие шенгенских виз для россиян, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонский МИД.

Эстония намерена добиться расширения санкций в сфере энергетики и торговли, а также увеличить число персональных санкций. Таллин уже начал работу с партнерами по Евросоюзу, чтобы те внесли ограничения в визовые правила для россиян, как это сделали в Эстонии.

Ранее власти Эстонии одобрили запрет на въезд в страну для россиян, получивших шенгенские визы в эстонских дипмиссиях. Таллин готовится закрыть доступ в страну гражданам РФ с шенгеном, открытым в других государствах ЕС. Подобную инициативу уже обсуждают в правительстве Германии.

Еврокомиссия признала, что Европа не сможет полностью отказаться от выдачи шенгенских виз гражданам России, власти государств-членов смогут принимать решение по каждой заявке индивидуально.

ЕС с февраля принял семь пакетов санкций в отношении России. Усиление санкционного давления стало реакцией на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик и начало специальной военной операции по защите на селения Донбасса.

Таллин, Наталья Рязанова

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