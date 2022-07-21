Без газовых ограничений, но с золотым эмбарго: ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Совет Евросоюза согласовал седьмой пакет санкций против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Страны-члены (ЕС – прим. ред.) согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это», – написала она в своем твиттере (заблокирован в РФ). Это решение посылает сильный сигнал российским властям – ЕС будет оказывать давление на Москву столько, сколько потребуется, подчеркнула руководитель ЕК.

Накануне санкционный пакет утвердили постпреды стран ЕС. Новые санкции не содержат дополнительных ограничений на поставки энергоносителей. Рестрикции включают эмбарго на российское золото, заморозку активов Сбербанка. Кроме того, расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. В санкционный список попали 55 физических и юридических лиц. В их числе – политики, военачальники, олигархи и «пропагандисты», уточнил ранее постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс. Новые санкции ЕС включают также ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. В документе также прописано, что все действующие антироссийские санкции продлены до конца января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против Москвы, но он не будет включать ограничений на поставки российского газа, несмотря на призывы Украины ввести эмбарго.

Первые шесть санкционных пакетов включали, помимо прочего, замораживание активов, запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов ЦБ РФ, исключение ряда банков из системы финансовых операций SWIFT, операции в международной платежной системе и запрет на ввоз российского угля и нефти за некоторыми исключениями.

По оценке директора института Европы РАН профессор Алексея Громыко, седьмой пакет санкций Евросоюза против России стал скорее разъяснением ранее принятых непродуманных ограничений, которые вводились Брюсселем во многом ради политических дивидендов. Эксперт полагает, что эмбарго в отношении российского газа в ближайшие два года вряд ли возможно.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»