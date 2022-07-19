Брюссель идет на попятную: новые санкции ЕС против России носят технический и коррекционный характер

Последний пакет санкций Евросоюза против России стал скорее разъяснением ранее принятых непродуманных ограничений, которые вводились Брюсселем во многом ради политических дивидендов, считает директор института Европы РАН профессор Алексей Громыко. По его оценке, в ближайшие два года вряд ли возможно эмбарго в отношении российского газа, а Германия и Франция в условиях созданного ими же кризиса будут заниматься в большей степени решением собственных внутренних проблем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Германия вместе с Францией сейчас не похожи на того локомотива ЕС, к образу которого эта организация привыкла в течение предшествующих нескольких десятилетий. Думаю, что страны все больше и больше, это касается и Германии, Франции, и Италии будут заниматься своими внутренними проблемами, ну и различного рода разборками внутри Евросоюза», – полагает Громыко.

Эксперт обратил внимание на действия ЕС в отношении энергоносителей из России в ущерб собственным интересам. «Уже ясно, что даже намерения отказаться до конца 22-го года от российской нефти было непродуманно и преждевременно. Но это решение уже принято, и вряд ли здесь ЕС будет давать задний ход вне зависимости от того, как он будет от этого страдать. Что касается газа, то газ пока – это как бы «священная корова», и газ неприкасаем. Ясно, что ни в 22-м, ни, предположу, в 23-м санкции против российского газа приниматься не будут», – констатировал он.

«В Германии заявили о том, что если представить, что Россия не возобновляет поставки по Nord Stream, то стране грозит рецессия – причем очень сильная, и огромные проблемы не только для промышленности, но просто с отоплением уже вот этой осенью и зимой. Естественно, Германия не заинтересована в том, чтобы влезать вот в такой самый глубокий кризис на памяти живущего поколения из-за того, что в Европе есть страны, которые готовы идти на все, лишь бы обрубить все связи, контакты с нашей страной. Так что, думаю, что газ – такая будет тема, звучащая не только очень громко в 22-м, но и в 23-м, и 24-м», – пояснил профессор.

Громыко отметил, что непродуманность введения антироссийских санкций касается не только энергоносителей. «ЕС так резво принялся вводить санкции – все эти новые пакеты, начиная с февраля текущего года в плюс ко всем тем санкциям, которые наложены на Россию были и до 14-го года, и с 2014 по 2022, что решения явно принимались без того, чтобы их аккуратно взвесить и просчитать, что выгодно с точки зрения баланса между ущербом, который с помощью этих санкций пытаются нанести России, и интересами собственными», – констатировал Громыко.

«Уже вошло в оборот название этого нового пакета – «шестой с половиной» пакет санкций против России, потому что он не столько вводит какие-то новые, значимые санкции. Новые санкции вводятся против физлиц, юрлиц, но что касается санкций по-крупному, то в основном там идет речь о том, что де-факто уже делалось или заявлено было о намерении это сделать достаточно загодя, или различного рода разъяснения и техническая корректировка санкций, которые уже были введены в строй», – отметил эксперт.

При этом профессор полагает, что поспешность введения санкций ЕС связана с тем, что на первом плане в этом процессе стоит политика. «Часто это касается не столько желания нанести ущерб России, сколько выказать себя – как противник нашей страны, и получить за это какие-то дивиденды или внутриполитические, или в карьерном росте внутри ЕС, или выбиться в лояльные политики в отношениях с США. Это пример того, что случилось с так называемым калининградским транзитом», – считает он.

«Мы видели, как Литва взяла и по-своему, так скажем, интерпретировала ситуацию, начиная с 4-го пакета санкций и, ссылаясь на регламент ЕС, принятый еще в 2014-м, заявляла о том, что она сама ни при чем, она просто строго придерживается решений, которые были приняты наверху. Но затем мы видели, как закулисно, но с время от времени утечками в прессу шли переговоры за закрытыми дверями между Брюсселем и Вильнюсом. Думаю, не столько переговоры, сколько уламывание Вильнюса, чтобы он все-таки пришел в себя и перестал делать вид, что он не допустил здесь какой-то отсебятины… Мы видели, как ЕС де-факто признался и самому себе, но и миру в том, что там что-то было не продумано, что-то было в документах не проговорено и была некая «серая» зона, которую можно интерпретировать было по-разному», – отметил Громыко.

Говоря о деталях последнего пакета санкций от ЕС, Громыко также обратил внимание, что запрет на покупку российского золота и так был введен пару месяцев назад Великобританией, которая до этого была крупнейшим в Европе его покупателем. «Еще этот пакет примечателен тем, что фактически там по ряду вопросов идет как бы отскок. И в разъяснениях фактически ЕС идет на попятную, по крайней мере, в том, что касается закупок из России или напрямую, или транзитом аграрной продукции нашей страны. То есть, тем самым ЕС признает, что вся вот эта антироссийская пропаганда, которая была в последнее время якобы о том, что действия России могут привести или уже приводят чуть ли не к глобальному голоду, на самом деле вызваны тем, что, если формально санкции против сельхозпродукции нашей страны не вводились, то в логистическом и финансовом плане санкции были такого рода, что напрямую или косвенно, безусловно, были мощным фактором в затруднении деятельности наших экспортеров. И сейчас вот есть разъяснения, которые Еврокомиссия и ЕС хотят использовать для того, чтобы все-таки никак не быть причастным к тем проблемам, которые действительно могут быть на мировом рынке продовольствия», – заключил Громыко.

Москва, Мария Соколова

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