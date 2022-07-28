Российским золотодобытчикам запретили продавать металл со скидками

Российским золотодобытчикам перестали одобрять сделки с большими скидками к международным рыночным ценам. Необходимые разрешения не предоставляет Федеральная пробирная палата, которая контролирует производство, использование и обращение драгоценных металлов.

В связи с санкциями традиционная структура сбыта российских производителей была разрушена. Золото перерабатывалось в слитки на аффинажных заводах и потом продавалось банкам. Компаниям пришлось самостоятельно налаживать поставки, пояснил РБК директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков.

В марте Лондонская ассоциация рынка драгметаллов приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов. Тогда компании из России обратили внимание на рынок Азии и Ближнего Востока, но, чтобы отвоевать долю на нем, требуется предоставлять скидки.

В то же время власти не одобряют экспортные сделки, если они проходят с дисконтом. При использовании дисконта существует риск искусственного занижения цены сделок, ведущего к уменьшению выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который берется с выручки.

Москва, Зоя Осколкова

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