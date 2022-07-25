Японское эмбарго на российское золото вступит в силу 1 августа

Запрет на поставки российского золота в Японию вступит в силу 1 августа. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов страны.

Напомним, правительство Японии объявило о введении запрета на импорт российского золота 5 июля в связи с российской спецоперацией на Украине. Аналогичное решение приняли власти Великобритании, США и Канады. Евросоюз утвердил эмбарго на российское золото 21 июля. Запрет прописан в седьмом пакете антироссийских санкций.

Токио, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»