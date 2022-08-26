Импорт российского золота в Китай вырос в 50 раз

Китай нарастил закупки российского золота после того, как многие западные страны ввели эмбарго на драгоценные металлы из РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В июле 2022 года Китай импортировал российского золота на 109 млн долларов – в 8,6 раза больше, чем в июне, и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.

В июне страны «большой семерки» договорились ввести запрет на поставки золота из России. США запретили импорт в конце июня, Великобритания и Евросоюз присоединились к эмбарго 21 июля. В августе ограничительные меры ввела Швейцария – крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла. Запрет также распространяется на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с использованием золота.

До февраля 2022 года основным потребителем российского экспортного золота была Великобритания, туда отправлялась 84% всех поставок. Также среди крупнейших импортеров значились Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германия, Италия и Индия.

Пекин, Зоя Осколкова

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