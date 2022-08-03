Антироссийские санкции нарушают конституцию Швейцарии

Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер в среду, 3 августа, заявила, что принятие Берном антироссийских санкций, включающих запрет импорта золота и заморозку активов Сбербанка, нарушает конституцию Швейцарии, – сообщает РИА Новости.

Андреа Зомер, в частности, сказала: «Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций».

Напомним, что ранее сегодня Федеральный совет Швейцарии заявил о присоединении страны к седьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза.

В заявлении швейцарского Федерального совета говорится: «Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены. Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией».

Берн, Иван Бабурин

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