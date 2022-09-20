Швейцария импортировала рекордное за два года количество золота из России

Поставки российского золота в Швейцарию в августе выросли до самого высокого уровня с апреля 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в августе Швейцария импортировала 5,7 т золота из России на общую сумму в 324 млн долларов. При этом поставки металла осуществлялись через Великобританию.

По мнению аналитиков, рост импорта связан с тем, что некоторые инвесторы стремятся избавиться от золотых слитков, изготовленных в России, и отправляют их на швейцарские аффинажные заводы для переплавки. После этого они смогут обойти запрет на продажу драгметалла в страны ЕС.

Напомним, большинство государств Евросоюза отказались иметь дело с российскими производителями золота после того, как Лондонская ассоциация рынка драгметаллов удалила добытчиков из РФ из своего перечня. При этом швейцарским заводам, которые перерабатывают две трети мирового золота, официально не запрещалось работать с Россией. В августе Швейцария решила присоединиться к антироссийским санкциям, включающим запрет импорта золота и заморозку активов.

Берн, Зоя Осколкова

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