Страны G7 вводят эмбарго на российское золото

Страны «Большой семерки» собираются отказаться от закупки золота у России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

По его словам, государства G7 в скором времени объявят о своем решении. Американский лидер уточнил, что продажи золота приносят РФ «десятки миллиардов долларов».

Отмечается, что запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное – только вновь добытое и переработанное.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о введении санкций в отношении импорта золота из России. Он отметил, что запрет будет введен в Соединенном Королевстве, США, Японии и Канаде. Эта «мера будет иметь глобальный охват», подчеркнул британский министр.

Напомним, большинство государств Евросоюза отказались иметь дело с российскими производителями золота после того, как Лондонская ассоциация рынка драгметаллов удалила добытчиков из РФ из своего перечня. При этом швейцарским заводам, которые перерабатывают две трети мирового золота, официально не запрещалось работать с Россией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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