Страны G7 объявили о бессрочных поставках оружия Киеву

США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония продолжат предоставлять и даже увеличат поставки вооружений Украине до тех пор, пока не завершится «агрессия со стороны РФ».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в проекте документа по итогам встречи стран G7 в Мюнхене.
Кроме оружия, Украине обещают финансовую и гуманитарную поддержку.
«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – говорится в тексте резолюции.
Симферополь, Валентин Карамазов
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