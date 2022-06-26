Страны «Большой семерки» хотят ограничить цены на нефть из России

Страны G7 обсуждают вопрос введения предельных цен на российскую нефть. Об этом пишет Reuters со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника из Германии.

По его словам, на данный момент между государствами ведутся «очень конструктивные» дискуссии по вопросу установления предельной стоимости российской нефти, чтобы снизить доход от ее продажи.

«Мы на верном пути к достижению соглашения», – подчеркнул чиновник.

26-28 июня в Баварии пройдет саммит «Большой семерки» под председательством Германии. На мероприятие также приглашены лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Отмечается, что участие в саммите по видеосвязи примет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее страны «Большой семерки» обязались со временем отказаться от закупок нефти из России для сокращения доходов российского бюджета. При этом обсуждалось и введение эмбарго на топливо из РФ, однако полный запрет слишком негативно сказался бы на европейской экономике. Тогда Минфин США предложил создать картель покупателей российской нефти для контроля за ее стоимостью, что позволило бы странам ЕС не отказываться от поставок в полном объеме.

Брюссель, Зоя Осколкова

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