Джонсон посоветует НАТО и G7 не толкать Украину к плохому миру

Запад не должен подталкивать Украину к «плохому миру», считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, потеря Киевом части территории стала бы катастрофой.

«Мое послание коллегам в G7 и НАТО будет звучать так: «Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев идти на плохой мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня», – цитирует Джонсона The Guardian.

Отказ Украины от части территории «был бы катастрофой. Это стало бы спусковым крючком для дальнейшей эскалации», добавил британский премьер.

Борис Джонсон и прежде говорил о важности сохранения Украины в границах, существовавших до 24 февраля. Но при этом полагал, что украинцы должны сами справляться с кризисом внутри страны.

Как сообщал «Новый День», Европа уже на грани кризиса солидарности по украинскому вопросу. В ряде стран ЕС большая часть населения выступила за скорейшее достижение мира, вариант «добиться справедливости» был не так популярен. Президент Франции Эмманюэль Макрон прямо заявлял, что Киеву придется вести переговоры с Москвой, поскольку Россия была, есть и будет.

Лондон, Наталья Рязанова

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