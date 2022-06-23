Spectator: ФРГ и Франция уходят в сторону от кризиса на Украине

Единство европейских стран по вопросу Украины переживает кризис. Франция и Германия решили отойти в сторону от российско-украинского кризиса, считает британское издание Spectator.

«Они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», – говорится в статье.

Издание отметило, что Европа лишилась единства не только по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Большинство стран ЕС понимают, что статус кандидата для Киева – жест поддержки, а не реальный шаг к принятию страны в союз.

Европейские страны также разделены по вопросу продолжения военной помощи Украине. Во многих странах, включая ФРГ, Францию, Италию, большинство граждан голосуют за быстрое достижение «мира» в конфликте на Украине, а не завоевание «справедливости».

Как сообщал «Новый День», признаки раскола в ЕС наметились в начале июня. Антироссийские санкции негативно сказались на европейской экономике, но для каждой страны по-своему. Всему виной – разный экономический уровень стран внутри союза.

Во время визита в Киев президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пытались убедить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ ради мира. Там же они озвучили отказ от накачки Украины оружием.

Макрон неоднократно заявлял, что европейским странам все равно придется возобновлять диалог с Россией, когда конфликт на Украине разрешится. Он призвал «не унижать» Россию. Олаф Шольц также продолжает строить «дипломатические развязки» для будущего диалога с Россией.

Лондон, Наталья Рязанова

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