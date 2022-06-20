FP: Берлин готов отказать Киеву в поддержке, но не унизить Москву

Германия ведет тайные переговоры с Россией по конфликту на Украине, заявил эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф. Берлин готов отказать Киеву в поддержке, но не «унизить» Москву.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию – что бы это ни значило», – написал Раф в статье для Foreign Policy.

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал делать громких предупреждений против унижения России, но продолжает строить «дипломатические развязки», отметил эксперт.

«Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», – говорится в статье.

Показательно в этом плане и нежелание оказывать военную помощь Украине, уверен Питер Раф. «Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», – сообщил он.

Напомним, Олаф Шольц заявил о необходимости сохранения диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. За аналогичных подход выступила и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она предложила свою кандидатуру в посредники для решения конфликта между Россией и Украиной.

При этом, 35% европейцев выступили за «мир на Украине, как можно скорее». Еще 22% заявили, что хотят «справедливости, несмотря ни на что».

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»