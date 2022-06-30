Джонсон: Мир ждут «ужасающие последствия», если Украина будет разбита

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек «ужасающие последствия» в случае разгрома Украины или принуждения ее к невыгодному миру. Об этом он заявил на саммите НАТО в Мадриде.

«Если Украина будет разбита или вынуждена принять мир на невыгодных условиях, последствия этого для свободы на всей планете будут ужасающими. Такое мнение разделяют все члены НАТО», – цитирует Джонсона ТАСС. Он также заявил, что «украинская победа» станет лучшим аргументом в дискуссии о необходимости верховенства международного права и распространения западных ценностей.

По мнению Джонсона, именно Киев должен принять решение о целесообразности ведения переговоров с Россией. Он убежден, что Украина хочет договориться с Москвой, однако та «даже не предлагает сделку».

«В таких условиях единственное логичное и правильное решение – продолжать поддерживать Украину, как мы уже делаем, и наращивать оказываемую военную помощь», – подчеркнул британский премьер.

Ранее Джонсон заявлял, что любая попытка мирного урегулирования на Украине приведет к нестабильности в мире и укрепит позиции России.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность передачи Киеву любых видов современного оружия. «НАТО поставило задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена», – приводит слова главы альянса ТАСС.

До этого Столтенберг призвал Запад смириться с ростом цен и готовиться к многолетнему конфликту на Украине.

Лондон, Наталья Петрова

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