В Кремле высмеяли Джонсона, представившего Путина женщиной

В Кремле с иронией прокомментировали высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что будь президент России Владимир Путин женщиной, Москва бы не начала спецоперацию на Украине.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», – сказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков (цитата по РИА «Новости»).

Глава британского кабмина ранее высказал мнение, что военная операция на Украине не началась бы, если бы Путин «был женщиной, – кем он, очевидно, не является». Он счел действия российского президента «идеальным примером токсичной маскулинности». Об этом Джонсон заявил немецкому изданию ZDF.

До этого Джонсон за обедом лидеров «Большой семерки», где встал вопрос снять пиджаки или нет, в шутку предложил продемонстрировать грудные мышцы. «Мы должны показать, что мы круче Путина», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

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