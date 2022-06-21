Евросоюз задумал ввести санкции против российского золота

Российское золото может войти в новый, седьмой антироссийский санкционный пакет Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знаковые с обсуждением.

Как отмечают собеседники агентства, «хотя новый пакет в настоящее время не готовится, работа по определению секторов, которые могут быть затронуты, продолжается». По словам информированных официальных лиц, золото является одной из возможных следующих целей.

На встрече за закрытыми дверями послов ЕС на прошлой неделе Дания предположила, что дальнейшие санкции могут включать золото.

Источник, знакомый с работой над рестрикциями, сообщил агентству, что Еврокомиссия работает над добавлением золота к возможному следующему пакету санкций. Однако, по сведениям Reuters, пока неясно, будет ли эта мера предполагать запрет экспорта золота в Россию или импорт из страны либо и то, и другое.

По данным агентства, в последней версии итогового заявления лидеров стран ЕС, который будет представлен на саммите 23-24 июня, говорится, что «работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления реализации и предотвращения обхода».

Эта формулировка, как отмечает Reuters, представляет собой компромисс между скандинавскими и восточными странами, которые настаивали на обязательном упоминании нового, седьмого пакета санкций в заявлении саммита, и такими странами, как Германия и Бельгия, которые предлагали сосредоточиться на исполнении уже действующих санкционных ограничений, а не вводить новые рестрикции.

Ранее сегодня стало известно, что впервые с начала спецоперации на Украине европейская страна импортировала российское золото. Речь идет о Швейцарии – она купила несколько тонн драгметалла. По информации Bloomberg, в мае из России в Швейцарию было отправлено более трех тонн золота.

Надо отметить, что большинство государств ЕС отказались сотрудничать с Россией после того, как Лондонская ассоциация рынка драгметаллов удалила российских добытчиков из своего перечня. При этом швейцарским заводам, которые перерабатывают две трети мирового золота, официально не запрещалось работать с Россией.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»