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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 21 июня 2022, 14:59 мск

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Швейцария купила российское золото впервые с начала спецоперации на Украине

Впервые с начала спецоперации на Украине европейская страна импортировала российское золото. Швейцария купила несколько тонн драгметалла. Об этом сообщает Bloomberg.

В мае из России в Швейцарию было отправлено более трех тонн золота, свидетельствуют данные Федерального таможенного управления европейской страны. С февраля это первая отгрузка.

Большинство государств ЕС отказались сотрудничать с РФ после того, как Лондонская ассоциация рынка драгметаллов удалила российских добытчиков из своего перечня. При этом швейцарским заводам, которые перерабатывают две трети мирового золота, официально не запрещалось работать с Россией.

Ранее российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит скрыть от западных стран информацию о золотом запасе и государственных валютных резервах страны.

Берн, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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