ЕС начал прорабатывать запрет на импорт золота из России

Евросоюз начал проработку санкций в отношении российского золота. Специалисты согласовывают подробности запрета на импорт драгоценного металла из России, анонсированный лидерами G7, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника, работа только начата. Санкционный пакет может быть дополнен новыми ограничениями – все решится при согласовании странами-членами ЕС. Но Европа уверена, что новые санкции помогут уменьшить доходы России, которые та может тратить на проведение военной спецоперации на Украине.

Аналитики отметили, что уже введенные антироссийские санкции фактически закрыли для РФ рынки Европы и США. Новые ограничения станут не более, чем символической мерой. Эксперты напомнили, что Россия находится на втором месте в мире по золотодобыче и в 2021 году экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов стерлингов (около 15,3 млрд долларов).

Ожидается, что в этот пакет войдут дополнения и разъяснения по ранее принятым санкциям. В частности, решение относительно запрета транзита грузов в Калининград из других регионов России. Ряд еврочиновников считает, что Литва действует в соответствии с принятыми ранее ограничениями на импорт.

Министерство финансов США 28 июня ввело запрет на импорт золота из России. Запрет не касается золота, которое находилось за пределами России на момент решения.

Брюссель, Наталья Рязанова

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