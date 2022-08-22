«Нехорошая идея»: Боррель оценил запрет на выдачу виз россиянам

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не одобрил инициативу запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Дипломат предложил действовать более выборочно в попытках повлиять на Россию в связи с ситуацией на Украине.

«Это очень противоречивое предложение. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам – нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», – сказал Боррель на международной конференции в испанском Сантандере. Трансляция велась на странице внешнеполитической службы ЕС в сервисе микроблогов.

Боррель подчеркнул, что страны ЕС по-разному относятся к этой инициативе. А некоторые уже предприняли некоторые шаги.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу россиянам туристических виз в европейские страны, назвав посещение Европы привилегией, а не правом. Власти Эстонии анонсировали обращение к Еврокомиссии с просьбой согласовать восьмой пакет санкций против России и включить в него ограничение для шенгенских виз, выданных россиянам.

Еврокомиссия признала, что невозможно полностью запретить выдачу шенгена гражданам РФ. Визы всегда должны быть доступны для ряда категорий граждан, но страны ЕС могут самостоятельно решать вопросы визовой политики, отметили в ЕК.

МИД РФ назвал «махровым национализмом» предложение закрыть Европу от россиян. В министерстве отметили, что европейцы стоят перед выбором: жить в Европе единых стандартов и прав человека или в Европе человеконенавистнической идеологии.

Москва, Наталья Рязанова

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