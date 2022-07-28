ЕК: полная остановка выдачи шенгенских виз россиянам невозможна

Европа не сможет полностью отказаться от выдачи шенгенских виз гражданам России, признали в Еврокомиссии. Правила Евросоюза не допускают подобной ситуации.

Существующие правила «не позволяют полностью запретить их для граждан РФ».

«Визы всегда должны быть доступны для определенных категорий. Рассмотрение визовых заявлений входит в компетенцию государств-членов, которые должны принимать решение по каждому на индивидуальной основе», – приводит сообщение Еврокомиссии ТАСС.

ЕК не уточнила, упоминался ли вопрос виз при обсуждении очередного пакета санкций. По данным ведомства, санкции ЕС «не направлены против простых россиян».

Ранее консульский департамент МИД РФ допустил, что Евросоюз перестанет выдавать россиянам шенгенские визы. Министерство обратило внимание на подобные призывы из стран ЕС и фактически полную приостановку оформления виз россиянам в расположенных в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Брюссель, Наталья Рязанова

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