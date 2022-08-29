Документы на визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах России

Министерство иностранных дел Финляндии разъяснило новые правила выдачи туристических виз. Теперь документы будут приниматься только в четырех городах России.

С 1 сентября граждане России смогут подавать документы на туристические визы только в визовых центрах в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. В день можно подать не более 500 заявлений, передает «Интерфакс».

В финском МИД подчеркнули, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы.

Ранее правительство Финляндии решило ограничить выдачу шенгенских виз россиянам до одной десятой от прежнего уровня. Кроме того, страна поддержала предложение приостановить упрощенный визовый режим с Россией. При этом Финляндия не планирует приостанавливать действие уже выданных россиянам виз, как это сделала Эстония.

Москва, Зоя Осколкова

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